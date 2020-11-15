Ao L!, diretor da base do Botafogo comemora momento do sub-20 e espera integração com Ramón Díaz

Crédito: Fábio de Paula/Botafogo

O time sub-20 do Botafogo passou por uma revolução. Após a chegada do treinador Ricardo Resende, são nove vitórias, dois empates, 25 gols marcados e quatro tentos sofridos. A contratação do novo treinador está totalmente relacionada com a melhora da equipe, mas também expõe o mérito de fora. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Tiano Gomes, coordenador das categorias de base do Alvinegro, explicou a chegada do técnico.

- Fizemos um mapeamento no mercado de treinadores em busca de um nome que tivesse um perfil alinhando com o que o documento orientador do Clube preza. E assim chegamos ao nome do Ricardo Resende, um treinador com histórico vencedor e que realizou grandes trabalhos no futebol de base, além de ter alguma experiência também no futebol profissional. Estou muito feliz e satisfeito com a escolha. O trabalho já vem dando frutos e tenho confiança que vamos coroá-lo com títulos - afirmou.

O Botafogo, que estava nas posições inferiores na tabela do Brasileirão sub-20, subiu na classificação e atualmente está na zona de classificação à próxima fase da competição. A equipe também continua viva no segundo turno do Campeonato Brasileiro - na próxima quarta-feira, decide uma vaga na final contra o Bangu.

- Ainda é tudo muito recente, mas a integração entre base e profissional é sempre muito forte aqui no Botafogo. É uma característica do Clube. Estive no treinamento quando eles (Ramón e sua comissão técnica) foram apresentados junto ao Túlio Lustosa no Estádio Nilton Santos e pude conhecê-los melhor. Com certeza, vamos buscar absorver o máximo do trabalho do Ramón Díaz. Acredito que ele poderá contribuir muito para a formação dos nossos jovens - revelou.SUB-17 E JOGADORES NA AMARELINHAPor mais que o sub-20 esteja em boa fase, a categoria sub-17 é uma das que mais arranca esperança dos torcedores. O time, formado na maioria por jogadores nascidos em 2004, tem dois jogadores convocados para a Seleção Brasileira da categoria com frequência: Matheus Nascimento - que, inclusive, já tem contrato profissional - e Kauê, prestes a assinar o primeiro vínculo principal, como o L! adiantou.

Além deles, o lateral-esquerdo Ramon foi convocado para representar a Canarinho sub-17 na última convocação do treinador Paulo Victor Gomes. Os atacantes Jhonnatha e Gilwagner e o meia João Vítor Fubá também acumulam convocações para seleções de base vestindo a camisa do Glorioso.

- A questão financeira prejudica bastante mas não pode servir como desculpa. Se ainda não temos o maior investimento ou a melhor estrutura, buscamos compensar isso com muito trabalho e buscamos assim mecanismos que nos permitam crescer. Temos um departamento de captação muito atuante e que faz um mapeamento de jovens com potencial por todas as competições de base - colocou o dirigente.

Além de Matheus Nascimento e Kauê, que saíram "à frente" nos contratos, Tiano afirma que o Botafogo vai assinar os primeiros vinculos com Ramon, Fubá, Gilwagner e Jhonnatha em um momento oportuno.