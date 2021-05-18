Ao L!, Diego Martínez, treinador do Granada, comenta temporada da equipe e surpresa na Europa League

Crédito: Divulgação/Granada

O treinador do Granada, Diego Martínez, falou ao LANCE! sobre a temporada de sua equipe, que surpreendeu na Europa League, caindo apenas nas quartas de final para o Manchester United em sua primeira participação, e apresentou grande regularidade nas outras competições.

Veja a tabela do EspanholA temporada 2019–20 do Granada foi a melhor da história do clube, com direito ao sétima lugar de La Liga. Com isso, o time espanhol conseguiu a classificação para a Europa League pela primeira vez em sua história.

Na competição continental, o Granada surpreendeu novamente, e eliminou Napoli, da Itália, e Molde, da Noruega, para chegar até as quartas de final, onde caiu para o Manchester United, que mais, à frente, alcançou a vaga na final. Além disso, a equipe espanhola também fez uma boa campanha na Copa do Rei, como comenta Martínez.

- Para nós, a temporada já é um sucesso. Pudemos jogar a nível europeu pela primeira vez, chegando às quartas de final, e fomos eliminados pelo Manchester United. Conseguimos chegar às quartas de final na Copa do Rei, sendo eliminados pelo Barcelona - disse Diego Martínez.

O treinador também falou ao LANCE! sobre o desempenho na atual temporada de La Liga, onde o Granada se encontra na 10ª colocação, com 45 pontos somados em 37 rodadas.

- Na Liga, bem, não seremos rebaixados, por isso sempre faremos mais para somar mais pontos. Na história do Granada (esta campanha) é a segunda melhor, depois do ano passado. Então, o que esses jogadores fizeram é incrível, já é um sucesso. E, como eu disse, com pontos parecidos com os clubes de ponta, como os que estão ao nosso redor acreditamos que é um momento para curtir - concluiu o treinador do Granada.