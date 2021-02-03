Ao L!, capitão do Sub-17 do São Paulo projeta futuro e fala sobre integração de Cotia com os profissionais

Crédito: Leonardo Benhossi

Um dos principais jogadores do São Paulo e responsável por erguer a taça da Copa do Brasil Sub-17 contra o Fluminense, o zagueiro e volante Brian Carvalho falou com exclusividade ao LANCE! sobre vários assuntos.

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Entre eles, o que ele pensa para o futuro da carreira, a integração da base com os profissionais no Tricolor e claro, sobre a conquista do mata-mata nacional.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOBrian comentou sobre a dificuldade do São Paulo no jogo decisivo da final. Vale lembrar que a equipe saiu atrás do placar, mas virou com um pênalti no último lance da partida.

- Nos primeiros 20 minutos eles tiveram mais oportunidades, demoramos para acostumar com o vento e o gramado do estádio, mas depois que acostumamos mudamos o jogo e conseguimos vencer. Esse título é muito importante para minha bagagem, ainda mais como capitão, jogador do São Paulo tem que estar acostumado a vencer, é um time grande e erguer essa taça significa muito pra mim - disse. Brian fez questão de ressaltar o bom trabalho da comissão técnica comandada por Menta, treinador da equipe.

- São fundamentais, são nossos mentores, o Menta já foi atleta e ele sabe o que a gente passa, com isso as coisas ficam mais simples pra nos entendermos. Precisamos acreditar sempre no que eles falam pois só assim conseguiremos resultados positivos - afirmou.Sobre o futuro, Brian quer construir uma boa história no São Paulo. Um dos líderes na equipe Sub-17, ele comentou sobre as expectativas dele em Cotia. Além disso, a integração com Cotia e o CT da Barra Funda foi ponto elogiado pelo jovem zagueiro do Tricolor.

Ele tem contrato de formação com o São Paulo, válido até ele completar 20 anos de idade.