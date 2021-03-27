Ao L!, Andrey destaca início do Voltaço no Carioca e sonha em superar a campanha de 2020

Crédito: Aos 27 anos, Andrey retornou ao Voltaço e acredita no acesso da equipe na Série C (Divulgação/Volta Redonda

Ao derrotar o Fluminense por 3 a 2, o Volta Redonda dormiu na liderança do Carioca, e torce por um tropeço do Flamengo diante do Boavista para se manter na ponta. Com 13 pontos, a equipe está na briga por uma vaga nas semifinais da competição e sonha com voos ainda mais altos. Em entrevista ao L!, o goleiro Andrey disse que o time sonha em superar a campanha de 2020, quando terminou na terceira colocação geral, atrás apenas da dupla Fla-Flu.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca - A sensação (de ser líder) é muito boa. De que o trabalho está sendo bem feito. Ano passado a gente fez uma campanha muito boa. Eu não estava aqui, mas foi uma campanha bastante comentada. O nosso objetivo era começar o Carioca bem para fazer uma campanha melhor ou igual a do ano passado. Chegar à liderança é difícil e mantê-la é mais difícil ainda. O grupo está focado, unido, em busca desse objetivo que é manter a liderança e quem sabe beliscar o título Estadual - disse Andrey, que retornou ao Voltaço nesta temporada.

Apesar de não ter chegado a final de um dos turnos em 2020, o Voltaço somou 22 pontos, com 7 vitórias, um empate e apenas 3 derrotas. Superar a campanha pode significar a tão sonhada vaga na final do Estadual ou quem sabe um título inédito.(Divulgação/Volta Redonda)Além do Estadual, a equipe Sul Fluminense se planeja para disputar a Série C do Brasileirão. Em 2017, Andrey defendia as cores do Volta Redonda, que deixou escapar o acesso no último jogo diante do Sampaio Corrêa. Com seu retorno, o arqueiro disse estar motivado para conquistar títulos e tentar entrar de vez na história no Esquadrão de Aço.

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- As expectativas são as melhores. Eu, particularmente, em 2017, cheguei aqui e batemos na trave, perdemos no jogo do acesso. Desde que voltei ao clube, o objetivo é conquistar o acesso. Acho que é o mais importante o primeiro passo para depois pensar no título. O clube está oferecendo toda estrutura necessária para que a gente possa fazer um excelente trabalho - relembrou o goleiro, que foi revelado pelo Botafogo, e acrescentou.