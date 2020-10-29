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#AnuncieAqui: Guaraná Antarctica faz campanha para futebol feminino

Após instalar placas de publicidade no Brasileirão Feminino, empresa estampará nas latinhas de refrigerante as marcas que apoiam a modalidade, que vem crescendo no país
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LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 16:44

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 16:44

Crédito: Divulgação
O Guaraná Antarctica lançará uma campanha inédita. A marca irá conceder espaço nas latinhas do refrigerante para as empresas apoiadoras do futebol feminino, que vem crescendo cada vez mais no Brasil. As logomarcas serão estampadas a partir de 2021. - Sabemos da exposição que as nossas latas têm e acreditamos que essa visibilidade possa nos ajudar a conquistar novos apoiadores para fortalecer o futebol feminino, que recebe muito menos patrocínio de marcas. Este é mais um passo para dar força para as mulheres no esporte e ajudar a modalidade a crescer no país - explica Julia Chieppe, do marketing de Guaraná Antarctica.
As marcas que entrarem para o time de apoiadores junto a Guaraná irão colaborar diretamente na formação de base do esporte feminino. A ação irá apoiar o projeto Meninas em Campo, criado em 2016, que oferece treinos de futebol para meninas entre 9 e 17 anos.
Os treinos seguem metodologias que visam desenvolver habilidades socioemocionais e uma mentalidade de crescimento por meio do esporte. O projeto já atendeu mais de 200 atletas, sendo que 20 delas foram selecionadas para jogar em equipes profissionais.
- A parceria com o Guaraná fortalece uma missão que é comum entre nós. De apoiar o desenvolvimento de meninas e mulheres através de uma das paixões que nos move: futebol, Brasil e a nova geração de jogadoras - explica Sandra Santos, coordenadora e coach do projeto.

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