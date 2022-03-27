Anunciado pelo Vitória, Guilherme Lazaroni projeta temporada

Após deixar o Novorizontino, o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni foi anunciado na última semana como reforço do Vitória. O atleta, que ajudou o clube do interior paulista a conquistar o inédito acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, assinou contrato com o rubro-negro até dezembro de 2023 e tratou de fazer a sua projeção de como espera ser a temporada na equipe baiana.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Fico muito feliz em iniciar um novo ciclo da minha carreira no Vitória. Fui muito bem recebido por todos do clube e quero realizar minha estreia o mais rápido possível. Vou dar o meu melhor para ajudar a equipe a atingir as expectativas para o restante do ano”, disse o atleta de 29 anos que atuou em 14 partidas pelo Novorizontino e marcou um gol.