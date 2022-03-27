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futebol

Anunciado pelo Vitória, Guilherme Lazaroni projeta temporada

Lateral-esquerdo tem no currículo passagens por Figueirense, Fortaleza, Sport e Ponte Preta...
LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2022 às 12:31

Publicado em 27 de Março de 2022 às 12:31

Após deixar o Novorizontino, o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni foi anunciado na última semana como reforço do Vitória. O atleta, que ajudou o clube do interior paulista a conquistar o inédito acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, assinou contrato com o rubro-negro até dezembro de 2023 e tratou de fazer a sua projeção de como espera ser a temporada na equipe baiana.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Fico muito feliz em iniciar um novo ciclo da minha carreira no Vitória. Fui muito bem recebido por todos do clube e quero realizar minha estreia o mais rápido possível. Vou dar o meu melhor para ajudar a equipe a atingir as expectativas para o restante do ano”, disse o atleta de 29 anos que atuou em 14 partidas pelo Novorizontino e marcou um gol.
Revelado pelo Figueirense em 2011, Guilherme conquistou por duas vezes o Campeonato Catarinense, 2014 e 2018. Além de defender a equipe de Florianópolis, também passou por Fortaleza, Sport (onde conquistou o estadual em 2019) e pela Ponte Preta, em 2020. Fora do Brasil, o defensor jogou peloPortimonense, de Portugal.
Na sequência da temporada, o Vitória disputa a Copa do Brasil e a Série C doCampeonato Brasileiro. O time estreia na terceira divisão nacional diante doRemo, no dia 9 de abril, às 17h (de Beasília), fora de casa. Partida essa onde, devidamente regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Guilherme Lazaroni deve ser novidade entre os relacionados à partida.
Crédito: Divulgação/Vitória

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