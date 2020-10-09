Anunciado pelo Avaí, Ronaldo deixa recado para a torcida: 'Chegando para ajudar'

O Avaí anunciou a chegada do atacante Ronaldo, que estava sem espaço no Sport. Nesta sexta-feira, o clube publicou no Instagram o primeiro recado do novo reforço para a torcida.'Estou chegando para ajudar a conquistar esse objetivo, que é o acesso, então estaremos juntos no decorrer do campeonato. Espero fazer o melhor para ajudar o clube e dar muitas felicidades a vocês', disse o jogador.
O jogador se destacou após bom desempenho no início do ano ao disputar o Paulistão pelo Santo André. Com a camisa da equipe paulista, foram seis gols em 12 jogos. Em seguida, rumou para a equipe de Recife, aonde não recebeu muitas oportunidades.
O Avaí se prepara para enfrentar o Vitória, em Salvador, neste sábado. A equipe vem de vitória sobre o Brasil de Pelotas. placeholder