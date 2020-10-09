Anunciado pelo Avaí, Ronaldo deixa recado para a torcida: 'Chegando para ajudar'

O Avaí anunciou a chegada do atacante Ronaldo, que estava sem espaço no Sport. Nesta sexta-feira, o clube publicou no Instagram o primeiro recado do novo reforço para a torcida.'Estou chegando para ajudar a conquistar esse objetivo, que é o acesso, então estaremos juntos no decorrer do campeonato. Espero fazer o melhor para ajudar o clube e dar muitas felicidades a vocês', disse o jogador.