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futebol

Anunciado nesta terça pelo São Paulo, meia Benítez aparece no BID

Meia já teve sua documentação regularizada e está apto para jogar no Tricolor. Jogador de 26 anos, que estava no Vasco, foi anunciado pelo clube nesta tarde 
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Publicado em 06 de Abril de 2021 às 14:47

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 14:47
Crédito: Divulgação/São Paulo FC
O meio-campista Martín Benítez apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já está regularizado para fazer sua estreia com a camisa do São Paulo. Ele foi anunciado pelo clube na tarde desta terça-feira, como o sexto reforço para a temporada.
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O jogador briga por uma vaga entre os inscritos da primeira fase do Campeonato Paulista. Os clubes têm até 9 de abril para inscreverem novos jogadores, sendo que o São Paulo pode colocar mais três atletas.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 No entanto, com seis novos reforços contratados, metade deles vai ficar de fora da fase inicial do estadual. A tendência é que Orejuela e Miranda devem ser inscritos no estadual. O argentino, William e Eder brigam pela outra vaga. Outro reforço, Bruno Rodrigues já foi inscrito e até estreou pela equipe de Hernán Crespo. O meia vem para fazer a função de armador no Tricolor sob comando de Hernán Crespo. Ele trabalha bem tanto como um articulador das jogadas, mais presente no campo de ataque, como pode funcionar como um jogador para iniciar as jogadas, buscando a bola no campo de defesa para sair ao ataque, em progressão.

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