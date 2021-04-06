Anunciado nesta terça pelo São Paulo, meia Benítez aparece no BID

O meio-campista Martín Benítez apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já está regularizado para fazer sua estreia com a camisa do São Paulo. Ele foi anunciado pelo clube na tarde desta terça-feira, como o sexto reforço para a temporada.

O jogador briga por uma vaga entre os inscritos da primeira fase do Campeonato Paulista. Os clubes têm até 9 de abril para inscreverem novos jogadores, sendo que o São Paulo pode colocar mais três atletas.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 No entanto, com seis novos reforços contratados, metade deles vai ficar de fora da fase inicial do estadual. A tendência é que Orejuela e Miranda devem ser inscritos no estadual. O argentino, William e Eder brigam pela outra vaga. Outro reforço, Bruno Rodrigues já foi inscrito e até estreou pela equipe de Hernán Crespo. O meia vem para fazer a função de armador no Tricolor sob comando de Hernán Crespo. Ele trabalha bem tanto como um articulador das jogadas, mais presente no campo de ataque, como pode funcionar como um jogador para iniciar as jogadas, buscando a bola no campo de defesa para sair ao ataque, em progressão.