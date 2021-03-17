Anunciado nesta quarta, Miranda participa do treino do São Paulo

Crédito: Divulgação/Twitter

O treino do São Paulo na manhã desta quarta-feira foi de novidades. Miranda, novo zagueiro do clube, treinou com o elenco e será apresentado nesta tarde.

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O defensor de 36 anos estava no Jiagsu Suning, da China, e assinou vínculo válido por duas temporadas. Ele já estava na capital paulista, mas somente hoje teve o primeiro contato no campo com seus novos companheiros.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! A contratação do zagueiro havia sido confirmada pelo presidente Julio Casares antes do clássico contra o Santos, no Morumbi, no começo de março. A proposta feita pelo Tricolor é de dois anos de contrato, com salários baseados em metas. Miranda também era alvo do Coritiba, mas o Coxa encerrou as negociações com o zagueiro por ele ter dito à diretoria que 'optou neste momento pela continuidade de sua carreira em outro projeto, com maior calendário esportivo e que proporcione a disputa da Libertadores ainda nesta temporada'.