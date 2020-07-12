Antony veste camisa do Ajax, faz post em holandês e ganha 5 mil seguidores

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As primeiras imagens de Antony com a camisa do Ajax (HOL), seu novo clube, foram publicadas neste domingo. Após surgir com seu novo uniforme nas redes sociais, com direito a texto em holandês, o jovem de 20 anos rapidamente angariou mais de 5 mil seguidores no Instagram.

A primeira publicação foi do Ajax: "Hey, Siri... Defina 'amor à primeira vista', por favor'". Muitos torcedores do São Paulo responderam a esta postagem de maneira bem-humorada. "Tô atrapalhando o casalzinho aí?", brincou um deles. Depois foi a vez de Antony se manifestar em suas redes. Em holandês, ele escreveu o seguinte texto: "É uma grande honra para mim usar esta linda camisa! Até breve e não se esqueça: somos o Ajax". Antony ainda está no Brasil, onde recebeu a camisa do clube holandês para fazer as imagens, mas já não joga mais pelo Tricolor. Ele deixou de ser jogador do clube em 1º de julho.

Antony, autor de seis gols em 52 jogos como profissional do São Paulo, foi vendido por 16 milhões de euros (R$ 96 milhões na cotação atual), que podem virar 22 milhões de euros (R$ 132 milhões) se ele atingir todas as metas estipuladas em contrato ao longo de sua passagem pelo Ajax. Uma primeira parcela será paga neste mês.