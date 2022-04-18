Antony pode vestir camisa de clube gigante da Premier League

Antony, atacante do Ajax e da Seleção Brasileira, pode vestir a camisa do Manchester United na próxima temporada, segundo o "The Express". O atleta é peça chave de Erik ten Hag, comandante da equipe holandesa e que deve assumir os Red Devils.No entanto, a matéria indica que Antony também atrai o interesse da Juventus para 2022/2023. Em Turim, o atleta é visto como um jogador próximo do que o Neymar entrega tecnicamente. A saída de Dybala também faz com que o nome do camisa 11 ganhe força.
Além do atacante brasileiro, o treinador também deve pedir a chegada do zagueiro Jurrien Timber. O jovem de 20 anos participou de 39 jogos com a camisa do Ajax e já ganhou suas primeiras chances com a seleção holandesa em 2021.
Além da dupla, Ten Hag estaria interessado na contratação de Jarrad Branthwaite, defensor do Everton. Os Diabos Vermelhos possuem diversos problemas no seu miolo de zaga apesar da recente chegada de Raphael Varane.