Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Antony elogia Fernando Diniz: ‘um dos melhores com quem já trabalhei’

Atuando com a camisa do Ajax na Liga dos Campeões nesta terça, atacante disse que técnico, graduado em psicologia, faz o jogador se sentir confortável em campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 18:13

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:13

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
Antony não é mais atacante do São Paulo, no entanto, ao vê-lo pela televisão nesta terça-feira, em partida entre Ajax e Liverpool, em Anfield, pela Liga dos Campeões, alguns torcedores podem ter ficado com saudades.
Em entrevista dada ao jornal britânico ‘The Guardian’, o atacante falou sobre diversos temas, como sua infância difícil e sobre o fato de atuar hoje (1º) em uma partida da Champions League. No entanto, um assunto ganhou destaque: Fernando Diniz.
- Ele é um homem que te levanta quando você comete um erro. Ele faz você se sentir confortável. Isso é o que ele fez comigo. O primeiro jogo dele foi contra o Flamengo. Lembro que ele me chamou e me deixou à vontade, dizendo: ‘Sempre que você pegar a bola, quero que avance sempre que puder. Não importa se você cometer um erro’. É assim que jogadores como Brenner e Gabriel Sara têm florescido. É o Diniz – iniciou, e elogiou ainda mais o treinador:- Sabemos que ele é graduado em psicologia, sabemos o quão inteligente ele é. Ele te faz sentir à vontade e te levanta apesar das vaias, apesar dos xingamentos da multidão. Ele está sempre lá, torcendo por seus jogadores. Diniz é, sem dúvida, um dos melhores treinadores com quem já trabalhei – finalizou sobre o assunto.
Antony é cria de Cotia e foi vendido ao Ajax, do também ex-são paulino David Neres, em fevereiro deste ano por 15,75 milhões de euros (R$ 93,5 milhões na cotação da época). Tanto um quanto outro foram titulares no jogo desta terça pela Champions.
Atualmente, o São Paulo é o segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do líder Atlético-MG, e também está na disputa pela inédita taça da Copa do Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados