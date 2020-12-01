Antony elogia Fernando Diniz: ‘um dos melhores com quem já trabalhei’

- Ele é um homem que te levanta quando você comete um erro. Ele faz você se sentir confortável. Isso é o que ele fez comigo. O primeiro jogo dele foi contra o Flamengo. Lembro que ele me chamou e me deixou à vontade, dizendo: ‘Sempre que você pegar a bola, quero que avance sempre que puder. Não importa se você cometer um erro’. É assim que jogadores como Brenner e Gabriel Sara têm florescido. É o Diniz – iniciou, e elogiou ainda mais o treinador:- Sabemos que ele é graduado em psicologia, sabemos o quão inteligente ele é. Ele te faz sentir à vontade e te levanta apesar das vaias, apesar dos xingamentos da multidão. Ele está sempre lá, torcendo por seus jogadores. Diniz é, sem dúvida, um dos melhores treinadores com quem já trabalhei – finalizou sobre o assunto.