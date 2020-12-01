Antony elogia Fernando Diniz: ‘um dos melhores com quem já trabalhei’

Antony não é mais atacante do São Paulo, no entanto, ao vê-lo pela televisão nesta terça-feira, em partida entre Ajax e Liverpool, em Anfield, pela Liga dos Campeões, alguns torcedores podem ter ficado com saudades.
Em entrevista dada ao jornal britânico ‘The Guardian’, o atacante falou sobre diversos temas, como sua infância difícil e sobre o fato de atuar hoje (1º) em uma partida da Champions League. No entanto, um assunto ganhou destaque: Fernando Diniz.
- Ele é um homem que te levanta quando você comete um erro. Ele faz você se sentir confortável. Isso é o que ele fez comigo. O primeiro jogo dele foi contra o Flamengo. Lembro que ele me chamou e me deixou à vontade, dizendo: ‘Sempre que você pegar a bola, quero que avance sempre que puder. Não importa se você cometer um erro’. É assim que jogadores como Brenner e Gabriel Sara têm florescido. É o Diniz – iniciou, e elogiou ainda mais o treinador:- Sabemos que ele é graduado em psicologia, sabemos o quão inteligente ele é. Ele te faz sentir à vontade e te levanta apesar das vaias, apesar dos xingamentos da multidão. Ele está sempre lá, torcendo por seus jogadores. Diniz é, sem dúvida, um dos melhores treinadores com quem já trabalhei – finalizou sobre o assunto.
Antony é cria de Cotia e foi vendido ao Ajax, do também ex-são paulino David Neres, em fevereiro deste ano por 15,75 milhões de euros (R$ 93,5 milhões na cotação da época). Tanto um quanto outro foram titulares no jogo desta terça pela Champions.
Atualmente, o São Paulo é o segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do líder Atlético-MG, e também está na disputa pela inédita taça da Copa do Brasil.