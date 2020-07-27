futebol

Antony é apresentado no Ajax, e diz estar 'vivendo um sonho'

Jogador está na Holanda desde a última semana, mas nesta segunda-feira foi apresentado oficialmente e fez seu primeiro treino pelo novo clube...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 18:02

Crédito: Divulgação / Ajax
O atacante Antony, ex-São Paulo, foi oficialmente apresentado no Ajax nesta segunda-feira (27). Contratado pelo clube holandês em fevereiro, após o término da janela de transferências europeias, o jogador ficou no São Paulo até o meio do ano.
- Um novo ciclo em minha vida, estou vivendo um sonho realmente. Agradeço ao Ajax por confiar em mim e realizar esse sonho de hoje estar aqui. Já estou alguns dias na Holanda e a recepção foi a melhor possível, até música teve. Que eu possa viver anos maravilhosos aqui em Amsterdã - disse Antony.Antes de ser apresentado, o atleta fez seu primeiro treino pelo clube holandês. O jogador vestirá a camisa 39, mesmo número que ganhou destaque no Tricolor Paulista. O contrato de Antony é válido por cinco temporadas.

