Antony celebra atuação em goleada do Ajax na estreia da Champions League

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Um dos principais nomes da goleada do Ajax sobre o Sporting, na última quarta-feira, pela Champions League, o brasileiro Antony celebrou a estreia dos holandeses na competição continental. Autor de duas assistências para Haller na vitória por 5 a 1, o atacante disse que sua equipe precisa manter a postura.- Foi uma grande noite para a nossa equipe, neutralizamos a equipe adversária e convertemos isso em gols. Fico feliz em poder ter ajudado com minhas assistências e jogadas. É um início que nos motiva muito na Liga dos Campeões e temos de manter essa alta performance nos próximos jogos - disse Antony.

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Campeão olímpico em Tóquio com a Seleção Brasileira em agosto, o cria do São Paulo chegou a ter o nome em alta nas redes sociais por conta da boa atuação contra os portugueses. Segundo ele, isso é fruto de um trabalho bem feito na equipe de Amsterdã.

- Fico feliz com as mensagens que recebo dos fãs nas redes sociais, isso mostra que tenho feito meu trabalho da melhor maneira possível. Eu sempre entro em campo pensando neles, em poder retribuir todo esse carinho que recebo - completou o camisa 11.

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