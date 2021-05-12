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futebol

Antonio Valencia, ex-Manchester United, anuncia aposentadoria

Aos 35 anos, lateral-direito estava no Querétaro, do México. Ele também teve passagem pela LDU...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 15:24

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2021 às 15:24
Crédito: Instagram/Valencia
Antonio Valencia, lateral-direito que atuou pelo Manchester United, anunciou oficialmente sua aposentadoria. Nesta quarta-feira, o equatoriano publicou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento.
- Nunca pensei que este momento ia chegar tão cedo, mas o corpo me pediu para tomar esta decisão. Quero agradecer a todos os que fizeram parte da minha carreira e da minha vida. A Deus, por me ter abençoado; À Zoila e à minha filha Domenik, que são o meu apoio; aos meus pais, por me terem dado tanto; e a todos os equatorianos e torcedores dos países onde joguei. Se alguma vez lhes faltei com algo, peço perdão, sempre deu o meu melhor - escreveu.Antonio Valencia foi lançado pelo El Nacional. Ele chegou à Europa em 2005 para atuar pelo Villarreal. Depois, passou por Recreativo Huelva, Wigan Athletic e, em 2009, chegou ao Manchester United, onde passou 10 anos de sua carreira. Nas duas últimas temporadas, atuou por LDU e Querétaro.

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