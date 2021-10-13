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António Oliveira é cotado pela diretoria do São Paulo para substituir Hernán Crespo

Português deixou o comando do Athletico-PR há cerca de um mês por escolha própria e tem números semelhantes aos de Crespo pelo São Paulo. Nome é sondado pelo Tricolor...

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2021 às 17:24
Crédito: António Oliveira, ex-treinador do Athletico-PR (Gustavo Oliveira/athletico.com.br
Após o anúncio da saída de Hernán Crespo, nesta quarta-feira (13), o São Paulo já busca substitutos para o técnico. Um nome que é visto com bons olhos pela diretoria é o do português António Oliveira, que deixou o comando do Athletico-PR recentemente.
>>>São Paulo em busca de treinador: confira 25 técnicos estrangeiros livres no mercadoCONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
No momento, não há proposta do Tricolor para a contratação do português, mas, segundo apuração do LANCE!, existem conversas iniciais, sondagens pelo treinador que está livre no mercado.
António Oliveira saiu do Athletico Paranaense ainda no dia 9 de setembro, por decisão própria. O treinador deu a entender, na época, que alguns times já haviam feito sondagens.
Pelo Furacão, dirigiu a equipe em 39 partidas, somando 20 vitórias, sete empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 57,26%, praticamente idêntico ao aproveitamento de Crespo no São Paulo (57,23%).Crespo saiu em acordo com a diretoria, levando consigo sua comissão técnica, incluindo preparadores físicos, auxiliares e preparador de goleiros. O treinador deixa a equipe com a conquista do título do Paulistão de 2021, tirando a equipe de uma seca de títulos que durava mais de oito anos.

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