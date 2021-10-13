António Oliveira é cotado pela diretoria do São Paulo para substituir Hernán Crespo

Crédito: António Oliveira, ex-treinador do Athletico-PR (Gustavo Oliveira/athletico.com.br

Após o anúncio da saída de Hernán Crespo, nesta quarta-feira (13), o São Paulo já busca substitutos para o técnico. Um nome que é visto com bons olhos pela diretoria é o do português António Oliveira, que deixou o comando do Athletico-PR recentemente.

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No momento, não há proposta do Tricolor para a contratação do português, mas, segundo apuração do LANCE!, existem conversas iniciais, sondagens pelo treinador que está livre no mercado.

António Oliveira saiu do Athletico Paranaense ainda no dia 9 de setembro, por decisão própria. O treinador deu a entender, na época, que alguns times já haviam feito sondagens.