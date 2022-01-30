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futebol

Antonio Mohamed elogia Dylan Borrero, mas não garante titularidade do meia no Atlético-MG

Treinador falou da boa forma técnica e física do colombiano, que vem tendo um bom início de temporada no Galo...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 20:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 20:13
O meia Dylan Borrero tem conseguido fazer bons jogos nesse início de temporada. Ele marcou o gol de empate do Atlético-MG diante do Villa Nova, na estreia no Campeonato Mineiro, e fez uma boa partida na vitória diante da Tombense. As atuações foram mencionadas positivamente pelo técnico Antonio Mohamed, que, no entanto, evitou cravar Borrero como titular. Veja o que disse o comandante atleticano sobre o meia colombiano no player acima.Dylan Borrero teve sua maior evolução desde que chegou ao Galo, em 2020-(Bruno Cantini/Atlético-MG(

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