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Antonio marca duas vezes, West Ham goleia o Leicester e ganha a segunda na Premier League

Jogando em casa, atacante brilha e leva os Hammers à segunda vitória seguida no Campeonato Inglês...

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2021 às 18:56
Crédito: GLYN KIRK / AFP
Mais uma vitória para os Hammers. Para fechar a segunda rodada do Campeonato Inglês, o West Ham venceu o Leicester, no London Stadium, por 4 a 1. Os gols do West Ham foram marcados por Fornals, Benrahama e duas vezes por Antonio. Tielemans diminuiu para o Leicester. Destaque para a expulsão de Ayoze Perez ainda na primeira etapa.
> Confira a tabela e os jogos da Premier LeagueJOGO OBJETIVOA tática do West Ham para a partida foi explorar os erros da equipe adversária e atacar com velocidade e objetividade. O West Ham recuperou a bola no meio campo, Benrahama fez jogada pela esquerda, cruzou na área e Fornals abriu o placar. VERMELHO DIRETOAos 39 minutos do primeiro tempo, Ayoze Perez disputa a bola com Fornals mas chega atrasado e dá uma entrada dura na perna do adversário. O árbitro Michael Oliver analisou o lance no VAR e expulsou Perez.
VACILO DA ZAGAO West Ham ampliou o placar no início do segundo tempo após um erro bizarro da defesa do Leicester. O zagueiro Soyuncu entregou a bola “de graça” para Antonio devido a uma tentativa de recuo para o goleiro. Antonio acertou o passe para Benrahama marcar o segundo da partida.
DUAS VEZES ANTONIODepois de ter dado uma assistência, Antonio ainda contribuiu com dois belos gols nos minutos finais de jogo. O primeiro, aos trinta e cinco minutos, Antonio fez o pivô e bateu forte para o gol. O segundo, aos quarenta minutos, o atacante dominou entre os dois zagueiros, e de carrinho, marcou o quarto gol da partida.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Premier League, o West Ham vai ter mais um desafio em casa, contra o Crystal Palace, no sábado (28). Já o Leicester, enfrentará o Norwich, no Carrow Road, também no sábado.

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