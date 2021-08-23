Antonio marca duas vezes, West Ham goleia o Leicester e ganha a segunda na Premier League

Crédito: GLYN KIRK / AFP

Mais uma vitória para os Hammers. Para fechar a segunda rodada do Campeonato Inglês, o West Ham venceu o Leicester, no London Stadium, por 4 a 1. Os gols do West Ham foram marcados por Fornals, Benrahama e duas vezes por Antonio. Tielemans diminuiu para o Leicester. Destaque para a expulsão de Ayoze Perez ainda na primeira etapa.

> Confira a tabela e os jogos da Premier LeagueJOGO OBJETIVOA tática do West Ham para a partida foi explorar os erros da equipe adversária e atacar com velocidade e objetividade. O West Ham recuperou a bola no meio campo, Benrahama fez jogada pela esquerda, cruzou na área e Fornals abriu o placar. VERMELHO DIRETOAos 39 minutos do primeiro tempo, Ayoze Perez disputa a bola com Fornals mas chega atrasado e dá uma entrada dura na perna do adversário. O árbitro Michael Oliver analisou o lance no VAR e expulsou Perez.

VACILO DA ZAGAO West Ham ampliou o placar no início do segundo tempo após um erro bizarro da defesa do Leicester. O zagueiro Soyuncu entregou a bola “de graça” para Antonio devido a uma tentativa de recuo para o goleiro. Antonio acertou o passe para Benrahama marcar o segundo da partida.

DUAS VEZES ANTONIODepois de ter dado uma assistência, Antonio ainda contribuiu com dois belos gols nos minutos finais de jogo. O primeiro, aos trinta e cinco minutos, Antonio fez o pivô e bateu forte para o gol. O segundo, aos quarenta minutos, o atacante dominou entre os dois zagueiros, e de carrinho, marcou o quarto gol da partida.