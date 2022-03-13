Antonio 'El Turco' Mohamed fala da importância do elenco recheado do Atlético-MG: 'Faz muita diferença'

A vitória de 1 a 0 do Atlético-MG sobre o Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro, fora de casa, teve um componente muito importante no duelo, que foi disputado sob o forte calor de Governador Valadares: a força do elenco alvinegro. A partida no Mamudão estava travada, com poucas chances de gol, até que o técnico Antonio Mohamed promoveu algumas mudanças. As entradas de Dylan Borrero e Nacho Fernández, autor do gol atleticano, foram essenciais para o triunfo. Essa versatilidade de força do banco alvinegro foi vital para a conquista dos três pontos e destacado pelo treinador do Galo, que exaltou a força que esse elenco tem para diversas situações de jogo. Confira a análise de El Turco no vídeo acima. El Turco celebrou ter muitas opções no elenco do Galo para as mais diversas situações de jogo-(Pedro Souza/Atlético-MG)