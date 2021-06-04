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Antonio Conte sobre futuro: 'Quem sabe um dia na América'

Técnico atual campeão italiano com a Inter de Milão não descartou deixar o trabalho na Europa e vivenciar uma nova experiência na carreira...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 13:38

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 13:38

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
O técnico Antonio Conte não descartou trabalhar nas Américas no futuro. Em entrevista à "DAZN", o atual campeão italiano com a Inter de Milão afirmou que gostaria de viver novas experiências na carreira, embora a permanência na Europa seja o mais provável neste momento.- Sou uma pessoa que não se contenta com situações confortáveis. Onde me vejo daqui a cinco anos? Gostaria de ter experiência no estrangeiro, talvez na América.
> Veja a tabela da Eurocopa
O comandante não especificou se sonha em trabalhar nos Estados Unidos, como muitos atletas optam no fim de suas carreiras, ou no mercado da América do Sul. Nos últimos anos, diversos portugueses, como Jorge Jesus e Abel Ferreira tem experimentado o futebol brasileiro.
No entanto, a expectativa é de que Antonio Conte permaneça na Europa por mais algum tempo. Após se despedir da Inter de Milão, o italiano está em conversas com o Tottenham e pode assumir a equipe inglesa nos próximos dias.

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