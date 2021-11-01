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futebol

Antonio Conte será o novo treinador do Tottenham, diz jornalista

Após demissão de Nuno Espírito Santos, treinador italiano deve assinar contrato com o clube nesta terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 nov 2021 às 20:39

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 20:39

Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
O Tottenham, que demitiu o treinador Nuno Espírito Santos na manhã desta segunda-feira, já está em busca de um novo comandante. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, da SkySports, a equipe londrina já está fechada com o italiano Antonio Conte.Após a derrota do Tottenham para o Manchester United por 3 a 0, o clube londrino optou por demitir Nuno Espírito Santo. Com isso, nomes apareceram na lista de desejos da equipe.
- Eu sei o quanto Nuno e sua comissão técnica gostariam de ter sucesso e eu lamento que a gente tenha que tomar essa decisão. Nuno é um cavalheiro e será sempre bem-vindo - disse Fabio Paratici, diretor esportivo do clube inglês.
O nome de Paulo Fonseca foi avaliado pelo Tottenham, mas quem mais interessou a equipe foi Antonio Conte, antigo desejo de Fabio Paratici, diretor esportivo do clube. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o italiano e o clube já chegaram a um acordo.
- Antonio Conte ao Tottenham, confirmado e aqui vamos nós. O contrato até junho de 2023 será assinado na terça-feira. O acordo verbal agora está concluído. Ele está de volta à Premier League - informou Fabrizio Romano em seu Twitter.

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