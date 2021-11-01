Antonio Conte será o novo treinador do Tottenham, diz jornalista

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O Tottenham, que demitiu o treinador Nuno Espírito Santos na manhã desta segunda-feira, já está em busca de um novo comandante. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, da SkySports, a equipe londrina já está fechada com o italiano Antonio Conte.Após a derrota do Tottenham para o Manchester United por 3 a 0, o clube londrino optou por demitir Nuno Espírito Santo. Com isso, nomes apareceram na lista de desejos da equipe.

- Eu sei o quanto Nuno e sua comissão técnica gostariam de ter sucesso e eu lamento que a gente tenha que tomar essa decisão. Nuno é um cavalheiro e será sempre bem-vindo - disse Fabio Paratici, diretor esportivo do clube inglês.

O nome de Paulo Fonseca foi avaliado pelo Tottenham, mas quem mais interessou a equipe foi Antonio Conte, antigo desejo de Fabio Paratici, diretor esportivo do clube. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o italiano e o clube já chegaram a um acordo.