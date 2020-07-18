Antonio Conte quer a contratação de N'Golo Kanté para a Inter de Milão

A Inter de Milão já estuda reforços para a próxima temporada. Dessa forma, o "Daily Mail" informa que Antonio Conte quer a contratação de N'Golo Kanté para a equipe italiana.
Com contrato até 2023, Kanté considera deixar o Chelsea no final da temporada. Antonio Conte treinou o jogador na Premier League e quer convencer o conselho da Inter de Milão a arcar com o alto salário do meio-campista francês.
Kanté só participou de 27 dos 50 jogos do Chelsea na temporada atual. O jogador está com problemas no tornozelo e no tendão e não participará da partida contra o Manchester United pela FA Cup.