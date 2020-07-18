Antonio Conte quer a contratação de N'Golo Kanté para a Inter de Milão

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A Inter de Milão já estuda reforços para a próxima temporada. Dessa forma, o "Daily Mail" informa que Antonio Conte quer a contratação de N'Golo Kanté para a equipe italiana.

Com contrato até 2023, Kanté considera deixar o Chelsea no final da temporada. Antonio Conte treinou o jogador na Premier League e quer convencer o conselho da Inter de Milão a arcar com o alto salário do meio-campista francês.