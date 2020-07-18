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futebol

Antonio Conte quer a contratação de N'Golo Kanté para a Inter de Milão

O treinador do clube italiano trabalhou junto com o francês no Chelsea...

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 19:13

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 19:13
Crédito: AFP
A Inter de Milão já estuda reforços para a próxima temporada. Dessa forma, o "Daily Mail" informa que Antonio Conte quer a contratação de N'Golo Kanté para a equipe italiana.
Com contrato até 2023, Kanté considera deixar o Chelsea no final da temporada. Antonio Conte treinou o jogador na Premier League e quer convencer o conselho da Inter de Milão a arcar com o alto salário do meio-campista francês.
Kanté só participou de 27 dos 50 jogos do Chelsea na temporada atual. O jogador está com problemas no tornozelo e no tendão e não participará da partida contra o Manchester United pela FA Cup.

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