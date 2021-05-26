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futebol

Antonio Conte não é mais treinador da Inter de Milão

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o comandante não concordou com a ideia de redução de gastos proposta pelo clube. Inzaghi e Allegri estão no radar...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 13:38

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 13:38
Crédito: AFP
Fim de linha para Antonio Conte na Inter de Milão. Após conquistar o Campeonato Italiano, o comandante deixou o clube italiano por não concordar com a redução de gastos imposta pelos dirigentes.
De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os nerazzurris pagarão cerca de sete milhões de euros para encerrar o contrato. A Inter de Milão monitora os nomes de Simone Inzaghi e Massimo Allegri. A imprensa italiana noticia que Romelu Lukaku, Lautaro Martínez e Achraf Hakimi devem ser negociados pela Inter para conseguirem o lucro desejado para a temporada.
Após duas temporadas, Conte chegou à final da Liga Europa e conquistou um Scudetto pela Inter de Milão. Ele tinha contrato até junho de 2022.

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