Antonio Conte não é mais treinador da Inter de Milão

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Fim de linha para Antonio Conte na Inter de Milão. Após conquistar o Campeonato Italiano, o comandante deixou o clube italiano por não concordar com a redução de gastos imposta pelos dirigentes.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os nerazzurris pagarão cerca de sete milhões de euros para encerrar o contrato. A Inter de Milão monitora os nomes de Simone Inzaghi e Massimo Allegri. A imprensa italiana noticia que Romelu Lukaku, Lautaro Martínez e Achraf Hakimi devem ser negociados pela Inter para conseguirem o lucro desejado para a temporada.