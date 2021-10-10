Antonio Conte não descarta assumir o comando do Newcastle

Antonio Conte não descarta assumir o Newcastle na próxima temporada, segundo o "The Chronicle". No entanto, o italiano deve exigir ter o controle total das contratações do clube e liberdade de decisão na área esportiva da equipe.O comandante está sem clube desde que decidiu deixar a Inter de Milão após a conquista do Campeonato Italiano. E embora não descarte assumir o novo bilonário da Premier League no meio da temporada, sua preferência é iniciar o trabalho a partir de julho de 2022.