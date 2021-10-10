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futebol

Antonio Conte não descarta assumir o comando do Newcastle

Segundo imprensa inglesa, comandante italiano avalia retorno à Premier League, mas impõe algumas condições para assumir novo clube bilionário...

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 14:21

LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 14:21
Crédito: ISABELLA BONOTTO / AFP
Antonio Conte não descarta assumir o Newcastle na próxima temporada, segundo o "The Chronicle". No entanto, o italiano deve exigir ter o controle total das contratações do clube e liberdade de decisão na área esportiva da equipe.O comandante está sem clube desde que decidiu deixar a Inter de Milão após a conquista do Campeonato Italiano. E embora não descarte assumir o novo bilonário da Premier League no meio da temporada, sua preferência é iniciar o trabalho a partir de julho de 2022.
> Veja a tabela da Premier League
O Newcastle ocupa a penúltima colocação na Premier League e Steve Bruce está muito ameaçado no cargo. Após a compra dos alvinegros por um fundo de investimentos saudita, as especulações por um novo nome para dirigir o time também crescem.
Além de Antonio Conte, a imprensa britânica coloca os nomes de Frank Lampard, Steven Gerrard e Paulo Fonseca como outros fortes candidatos para assumir o Newcastle.

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