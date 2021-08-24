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futebol

Antonio Conte entra no radar do Arsenal e pode substituir Arteta

Técnico espanhol dos Gunners vem tendo maus resultados no início da temporada e terá até outubro para mostrar que pode seguir à frente da equipe...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 11:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 ago 2021 às 11:29
Crédito: Mikel Arteta está pressionado no cargo do Arsenal (AFP
O técnico Antonio Conte entrou no radar do Arsenal e pode substituir Mikel Arteta, segundo o "The Telegraph". Os Gunners estão tendo um início ruim de temporada e delimitaram que o comandante espanhol tem até outubro para mostrar resultados melhores e convencer de que pode seguir à frente da equipe.As informações do jornal inglês apontam que o principal problema do clube de Londres passa pelo clima dentro do vestiário e que Arteta não estaria sabendo lidar com a situação. O nome do treinador italiano foi pensado para tentar resolver este problema devido ao pulso firme que possui o ex-técnico da Inter de Milão.
> Veja a tabela da Premier League
O Arsenal começou a Premier League de forma desastrosa com duas derrotas em dois jogos para Brentford e Chelsea. No próximo sábado, a equipe encara o Manchester City fora de seus domínios, sem alguns atletas por conta da Covid-19 e pode terminar a 3ª rodada na lanterna do Campeonato Inglês.
No último final de semana, os Gunners e Mikel Arteta reencontraram os torcedores no Emirates Stadium, mas os fãs vaiaram a equipe e saíram insatisfeitos com a atuação diante do Chelsea. E o caminho será longo para o espanhol reverter a delicada situação em que o time se encontra.

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