Antonio Conte entra no radar do Arsenal e pode substituir Arteta

Crédito: Mikel Arteta está pressionado no cargo do Arsenal (AFP

O técnico Antonio Conte entrou no radar do Arsenal e pode substituir Mikel Arteta, segundo o "The Telegraph". Os Gunners estão tendo um início ruim de temporada e delimitaram que o comandante espanhol tem até outubro para mostrar resultados melhores e convencer de que pode seguir à frente da equipe.As informações do jornal inglês apontam que o principal problema do clube de Londres passa pelo clima dentro do vestiário e que Arteta não estaria sabendo lidar com a situação. O nome do treinador italiano foi pensado para tentar resolver este problema devido ao pulso firme que possui o ex-técnico da Inter de Milão.

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O Arsenal começou a Premier League de forma desastrosa com duas derrotas em dois jogos para Brentford e Chelsea. No próximo sábado, a equipe encara o Manchester City fora de seus domínios, sem alguns atletas por conta da Covid-19 e pode terminar a 3ª rodada na lanterna do Campeonato Inglês.