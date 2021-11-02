Antonio Conte é anunciado como novo técnico do Tottenham

Crédito: Antonio Conte é o novo técnico do Tottenham (Divulgação/Tottenham

Antonio Conte foi anunciado como novo técnico do Tottenham, com quem assinou contrato até 2023. Segundo a imprensa inglesa, o comandante irá receber um salário de aproximadamente 13 milhões de libras (R$ 100,7 milhões) por temporada.- Estou animado por voltar a treinar, especialmente um clube da Premier League que busca voltar a ter protagonismo. Mal posso esperar para começar e transmitir ao elenco e aos torcedores a paixão, a mentalidade e determinação que sempre me distinguiu como jogador e treinador - disse o novo técnico dos Spurs.

> Veja a tabela da Premier League

Segundo o "La Gazzetta dello Sport", Antonio Conte deve exigir alguns reforços para melhorar a equipe nos próximos meses. Os nomes de Dusan Vlahovic, Franck Kessie, De Vrij e Lazzari são alguns dos cotados para vestirem a camisa do Tottenham.