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futebol

Antonio Conte é anunciado como novo técnico do Tottenham

Italiano estava sem clube desde que deixou a Inter de Milão após o fim da última temporada. Comandante chega para substituir Nuno Espírito Santo...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 09:19

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 09:19

Crédito: Antonio Conte é o novo técnico do Tottenham (Divulgação/Tottenham
Antonio Conte foi anunciado como novo técnico do Tottenham, com quem assinou contrato até 2023. Segundo a imprensa inglesa, o comandante irá receber um salário de aproximadamente 13 milhões de libras (R$ 100,7 milhões) por temporada.- Estou animado por voltar a treinar, especialmente um clube da Premier League que busca voltar a ter protagonismo. Mal posso esperar para começar e transmitir ao elenco e aos torcedores a paixão, a mentalidade e determinação que sempre me distinguiu como jogador e treinador - disse o novo técnico dos Spurs.
> Veja a tabela da Premier League
Segundo o "La Gazzetta dello Sport", Antonio Conte deve exigir alguns reforços para melhorar a equipe nos próximos meses. Os nomes de Dusan Vlahovic, Franck Kessie, De Vrij e Lazzari são alguns dos cotados para vestirem a camisa do Tottenham.
Antonio Conte pode comandar o primeiro treino com a equipe inglesa ainda nesta terça-feira visando o duelo contra o Vitesse, pela Conference League, na próxima quinta-feira. Na Premier League, o técnico italiano fará sua reestreia no próximo domingo diante do Everton.

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