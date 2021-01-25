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futebol

Antonio Conte diz que Milan não se resume apenas a Ibrahimovic antes de clássico: 'São jogadores talentosos'

Técnico da Inter de Milão elogia adversário desta terça-feira, diz que equipe precisa estar focada, e lembra erros cometidos contra o Milan no último clássico...

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 18:25

LanceNet

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Publicado em 

25 jan 2021 às 18:25
Crédito: AFP
Na véspera do clássico com o Milan, pelas quartas de final da Copa da Itália, o técnico da Inter de Milão, Antonio Conte, fez questão de elogiar o time rubro-negro. No entanto, segundo o comandante da Nerazzurri, seu time não deve se preocupar somente com Zlatan Ibrahimovic, mas sim com o time adversário.
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Do ponto de vista psicológico, está em jogo uma vaga na próxima rodada, e acho que isso é o mais importante em uma competição como a Copa da Itália, que temos no máximo respeito. Precisamos produzir um ótimo desempenho de equipe. Embora Ibrahimovic seja importante para o Milan, eles não são apenas sobre ele. Eles são uma equipe composta por jogadores fortes e tecnicamente talentosos, que estão fazendo coisas importantes.
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Antonio Conte fez questão de lembrar o clássico contra o Milan no primeiro turno do Campeonato Italiano, onde o rival venceu por 2 a 1. Para o treinador, sua equipe não pode cometer tanto erros como no último clássico.
- No início da temporada, estávamos perdendo por 2 a 0 antes de marcar. Depois disso, tivemos várias chances de empatar. Não apenas amanhã, mas em geral também, acho que precisamos ser muito mais clínicos e determinados, especialmente quando se trata de nossa bola final e chute ao gol. Isso é o que será importante: ser determinado e decisivo quando entrarmos em situações de gols.

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