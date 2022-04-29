Antonio Conte desmente rumores sobre ida ao PSG: 'Fake news'

Especulado como possível treinador do Paris Saint-Germain, o técnico Antonio Conte, do Tottenham, descartou esta possibilidade. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o italiano de 52 anos declarou está focado no clube londrino e disse que os boatos são "fake news".- Não gosto quando as pessoas tentam dar informações somente por falar, para criar problemas. É muito importante manter a concentração (conquistar vaga na Champions League) e não quero escutar as "fake news" e as pessoas que querem causar problemas - disse Antonio Conte.

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No clube britânico desde novembro do ano passado, o treinador tem contrato com os Spurs até junho de 2023. Antes de chegar ao Tottenham, Conte estava sem equipe, uma vez que deixou a Inter de Milão ao final da temporada passada, após o título italiano.

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Atualmente, o Paris Saint-Germain é comandado por Mauricio Pochettino, que também tem vínculo até junho do próximo ano. O treinador, entretanto, também está pressionado, mas afirmou recentemente que seguirá na equipe parisiense na temporada 2022/23.