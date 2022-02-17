Antonio Conte desafaba sobre mercado de janeiro: 'Tottenham não procura jogadores prontos'

Antonio Conte, técnico do Tottenham, está insatisfeito com a atuação dos Spurs na última janela de transferências de janeiro. Em entrevista à "Sky Sports" da Itália, o comandante afirmou que seu elenco enfraqueceu por conta da saída de atletas experientes.- Quatro atletas saíram em janeiro. Quatro importantes jogadores para o Tottenham, enquanto dois chegaram. Numericamente, no papel, você enfraqueceu. Bentancur e Kulusevski são prospectos ideais, pois o Tottenham busca jovens que podem se desenvolver, não atletas prontos.

> Veja a tabela da Premier League

No entanto, a visão de mercado do Tottenham deve ser adaptada, segundo o treinador. No olhar do italiano, os Spurs precisam buscar peças experientes nas janelas de transferências e nomes que possam causar impacto.

- Esse é um problema. Eu entendi que essa é a visão do clube. É inevitável que se você quiser crescer e ser competitivo rapidamente, você precisa de jogadores com mais experiências, pois eles podem liderar o desenvolvimento do seu time.

Na 8ª colocação da Premier League, o Tottenham não está próximo de lutar por uma vaga na próxima Champions League. Na atual temporada, o clube de Antonio Conte já caiu precocemente na Conference League e está próximo de estruturar a próxima campanha.