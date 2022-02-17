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Antonio Conte desafaba sobre mercado de janeiro: 'Tottenham não procura jogadores prontos'

Comandante italiano entende que a mentalidade do clube é desenvolver jovens talentos, mas acredita que o elenco enfraqueceu com a última janela de transferências...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 11:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 11:46
Antonio Conte, técnico do Tottenham, está insatisfeito com a atuação dos Spurs na última janela de transferências de janeiro. Em entrevista à "Sky Sports" da Itália, o comandante afirmou que seu elenco enfraqueceu por conta da saída de atletas experientes.- Quatro atletas saíram em janeiro. Quatro importantes jogadores para o Tottenham, enquanto dois chegaram. Numericamente, no papel, você enfraqueceu. Bentancur e Kulusevski são prospectos ideais, pois o Tottenham busca jovens que podem se desenvolver, não atletas prontos.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, a visão de mercado do Tottenham deve ser adaptada, segundo o treinador. No olhar do italiano, os Spurs precisam buscar peças experientes nas janelas de transferências e nomes que possam causar impacto.
- Esse é um problema. Eu entendi que essa é a visão do clube. É inevitável que se você quiser crescer e ser competitivo rapidamente, você precisa de jogadores com mais experiências, pois eles podem liderar o desenvolvimento do seu time.
Na 8ª colocação da Premier League, o Tottenham não está próximo de lutar por uma vaga na próxima Champions League. Na atual temporada, o clube de Antonio Conte já caiu precocemente na Conference League e está próximo de estruturar a próxima campanha.
Crédito: AntonioContenãoficousatisfeitocomatuaçãodoTottenhamnomercado(OLISCARFF/AFP

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