Antonio Conte dá recado sobre filosofia de jogo que pretende implementar no Tottenham

Antonio Conte, novo técnico do Tottenham, afirmou estar honrado com a oportunidade de trabalhar nos Spurs. Em sua primeira entrevista como comandante do clube inglês, o italiano revelou qual é a sua filosofia de jogo que pretende implantar.

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- Minha filosofia é muito simples: jogar um futebol bom e atrativo e com paixão para os nossos torcedores. Ter uma equipe estável e não irregular. Os fãs mercem um time competitivo e que irá lutar até o final.