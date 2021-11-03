Antonio Conte dá recado sobre filosofia de jogo que pretende implementar no Tottenham

Antonio Conte, novo técnico do Tottenham, afirmou estar honrado com a oportunidade de trabalhar nos Spurs. Em sua primeira entrevista como comandante do clube inglês, o italiano revelou qual é a sua filosofia de jogo que pretende implantar.
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- Minha filosofia é muito simples: jogar um futebol bom e atrativo e com paixão para os nossos torcedores. Ter uma equipe estável e não irregular. Os fãs mercem um time competitivo e que irá lutar até o final.
O Tottenham entra em campo nesta quinta-feira para encarar o Vitesse, pela Conference League. O duelo contra os holandeses deve marcar a estreia de Antonio Conte diante da torcida dos Spurs. Já no final de semana, o técnico encara o Everton pela Premier League.Antonio Conte é o novo técnico do Tottenham (Divulgação/Tottenham)