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Antonio Conte celebra título italiano da Inter de Milão: 'Um dos maiores da minha carreira'

Treinador de 51 anos chegou ao clube azul e preto em 2019 e conquistou o título depois de 11 anos de jejum da Inter de Milão. Foi o 19º título do clube na história da competição...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 14:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 14:47
Crédito: AFP
Após a conquista do Campeonato Italiano no último domingo, o técnico Antonio Conte, da Inter de Milão, celebrou o 19º título da Nerazzurri. Em entrevista ao site oficial do clube, o comandante disse que esta foi uma das maiores conquistas de sua carreira.
+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Agora estamos mais relaxados e felizes com o que conseguimos fazer. Estamos felizes por nós mesmos e pelas pessoas que levaram a Inter de volta ao topo, assim como pelos torcedores. Este triunfo é uma das maiores conquistas da minha carreira. Não foi uma escolha fácil para mim vir para a Inter, numa época em que o time não estava acostumado a vencer, e também era também rival direto da Juventus, meu ex-clube - disse Conte.
O treinador italiano disse que o momento-chave para a conquista do Italiano foi logo após a eliminação na fase de grupos da Champions League. Para Conte, sua equipe foi criticada de forma exagerada.
- O momento-chave foi na semana seguinte à eliminação da Champions League. Fomos criticados de todos os lados, de forma exagerada. Era um grupo de rapazes que não estava habituado a competir em todas as frentes. Foi bom nos unirmos e levar essas excessivas críticas na cara.
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Por último, Antonio Conte agradeceu aos seus familiares pelo apoio e também à direção da Inter de Milão.
- Quero dedicar este scudetto às pessoas que estão perto de mim, que moram comigo fora do campo: minha esposa, minha filha, meus irmãos. Quero agradecer a Lele Oriali (diretor da Inter), que tem sido muito importante para mim e foi a pessoa que mais influenciou estes dois anos - concluiu.

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