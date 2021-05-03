Antonio Conte celebra título italiano da Inter de Milão: 'Um dos maiores da minha carreira'

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Após a conquista do Campeonato Italiano no último domingo, o técnico Antonio Conte, da Inter de Milão, celebrou o 19º título da Nerazzurri. Em entrevista ao site oficial do clube, o comandante disse que esta foi uma das maiores conquistas de sua carreira.

+ Veja a tabela do Campeonato Italiano- Agora estamos mais relaxados e felizes com o que conseguimos fazer. Estamos felizes por nós mesmos e pelas pessoas que levaram a Inter de volta ao topo, assim como pelos torcedores. Este triunfo é uma das maiores conquistas da minha carreira. Não foi uma escolha fácil para mim vir para a Inter, numa época em que o time não estava acostumado a vencer, e também era também rival direto da Juventus, meu ex-clube - disse Conte.

O treinador italiano disse que o momento-chave para a conquista do Italiano foi logo após a eliminação na fase de grupos da Champions League. Para Conte, sua equipe foi criticada de forma exagerada.

- O momento-chave foi na semana seguinte à eliminação da Champions League. Fomos criticados de todos os lados, de forma exagerada. Era um grupo de rapazes que não estava habituado a competir em todas as frentes. Foi bom nos unirmos e levar essas excessivas críticas na cara.

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Por último, Antonio Conte agradeceu aos seus familiares pelo apoio e também à direção da Inter de Milão.