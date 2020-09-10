Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Antônio Carlos Zago vive boa fase no comando do Kashima Antlers-JAP

Na zona de rebaixamento do Brasileirão-2020, Red Bull Bragantino vê técnico que o colocou na Série A fazendo sucesso no Japão e vem de sequência positiva à frente do Kashima...

Publicado em 09 de Setembro de 2020 às 21:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2020 às 21:57
Crédito: Divulgação/Kashima Antlers
O Red Bull Bragantino iniciou o Brasileirão do jeito que não estava planejado. Após oito rodadas, a equipe ocupa a zona de rebaixamento do campeonato, com apenas sete pontos em 27 possíveis, e quatro derrotas até então.
Campeão do Campeonato Brasileiro da Série B em 2019, o Braga conquistou o acesso após apresentar bom desempenho e belos resultados sob o comando de Antônio Carlos Zago, que colocou o time de volta à elite do futebol nacional.
Atualmente Zago comanda o Kashima Antlers, do Japão. E enquanto vê sua antiga equipe passando por uma má fase, vai somando vitórias e resultados importantes do outro lado do planeta.
São quatro vitórias consecutivas e cinco partidas sem perder. Sexto colocado da Liga Japonesa, o Kashima está a apenas sete pontos da zona de qualificação para a Liga dos Campeões Asiática.
O Red Bull Bragantino trocou de técnico pela segunda vez neste ano, e agora é esperar para ver se o desempenho e os resultados trarão aos torcedores a mesma alegria que Zago conseguiu conquistar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder
Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados