Antônio Carlos Zago vive boa fase no comando do Kashima Antlers-JAP

Crédito: Divulgação/Kashima Antlers

O Red Bull Bragantino iniciou o Brasileirão do jeito que não estava planejado. Após oito rodadas, a equipe ocupa a zona de rebaixamento do campeonato, com apenas sete pontos em 27 possíveis, e quatro derrotas até então.

Campeão do Campeonato Brasileiro da Série B em 2019, o Braga conquistou o acesso após apresentar bom desempenho e belos resultados sob o comando de Antônio Carlos Zago, que colocou o time de volta à elite do futebol nacional.

Atualmente Zago comanda o Kashima Antlers, do Japão. E enquanto vê sua antiga equipe passando por uma má fase, vai somando vitórias e resultados importantes do outro lado do planeta.

São quatro vitórias consecutivas e cinco partidas sem perder. Sexto colocado da Liga Japonesa, o Kashima está a apenas sete pontos da zona de qualificação para a Liga dos Campeões Asiática.