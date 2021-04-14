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futebol

Antônio Carlos Zago é demitido pelo Kashima Antlers, do Japão

Treinador brasileiro, que treinou Internacional e Bragantino, fica livre no mercado após rescisão de contrato com equipe japonesa...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 21:23

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 21:23
Crédito: Divulgação/Kashima Antlers
O Kashima Antlers, do Japão, anunciou, nesta terça-feira (quarta-feira no fuso horário japonês), a demissão do treinador brasileiro Antônio Carlos Zago, que chegou à equipe asiática em 2020, por meio de um comunicado oficial no site da clube.
Veja o mata-mata da ChampionsEm comunicado oficial publicado no site do clube, o Kashima Antlers anunciou o fim da passagem de Antônio Carlos Zago pela equipe.
- Hoje (14/04), temos o prazer de informar que decidimos cancelar o contrato com Zago após julgar exaustivamente os resultados desta temporada - publicou o Kashima Antlers.
Na temporada atual, Antônio Carlos Zago somou, em 48 partidas, 23 vitórias, 7 empates e 18 derrotas.

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