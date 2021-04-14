Antônio Carlos Zago é demitido pelo Kashima Antlers, do Japão

Crédito: Divulgação/Kashima Antlers

O Kashima Antlers, do Japão, anunciou, nesta terça-feira (quarta-feira no fuso horário japonês), a demissão do treinador brasileiro Antônio Carlos Zago, que chegou à equipe asiática em 2020, por meio de um comunicado oficial no site da clube.

Veja o mata-mata da ChampionsEm comunicado oficial publicado no site do clube, o Kashima Antlers anunciou o fim da passagem de Antônio Carlos Zago pela equipe.

- Hoje (14/04), temos o prazer de informar que decidimos cancelar o contrato com Zago após julgar exaustivamente os resultados desta temporada - publicou o Kashima Antlers.