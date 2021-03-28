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futebol

Antônio Carlos Zago celebra goleada e projeta arrancada do Kashima na J-League

Equipe comandada pelo técnico brasileiro teve grande vitória sobre o Avispa na Copa da Liga Japonesa, e agora mira melhora em outra competição nacional
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Publicado em 28 de Março de 2021 às 13:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mar 2021 às 13:50
Crédito: Zago quer fazer campanha de recuperação após início ruim no Campeonato Japonês (Divulgação
O Kashima Antlers conseguiu um importante resultado na Copa da Liga Japonesa no último sábado. Jogando fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Antônio Carlos Zago goleou o Avispa por 5 a 1. A equipe tem 100% de aproveitamento no Grupo A do torneio.Na visão do treinador, o resultado obtido pelo Kashima dá uma tranquilidade maior em assegurar a classificação na chave com antecedência.
- Fizemos uma partida muito segura, sem erros. Diante de um rival que perdemos há algumas semanas na J-League conseguimos impor o nosso jogo, mesmo atuando fora de casa. E já chegar a seis pontos em duas rodadas dá tranquilidade para projetar as próximas rodadas da competição - analisou.
Zago também fez questão de ressaltar o que a goleada pode trazer de ânimo para o Kashima na J-League. Após seis rodadas disputadas, a equipe do brasileiro ainda não engrenou. Contudo, o treinador confia em uma sequência positiva nas próximas rodadas. Ele também citou a juventude do elenco, com média próxima a 24 anos, como um fator natural do início irregular.
- Início de campeonato traz, às vezes, um cenário de atuações irregulares. Estamos ajustando a equipe e vejo que estamos no caminho certo. O resultado conquistado neste fim de semana mostra isso. Além disso, temos um elenco muito jovem. No jogo de sábado estrearam dois jogadores da base, um de 18 e outro de 20 anos. Então agora é justamente potencializar os aspectos positivos, perceber o que ainda não está funcionando e ir atrás de uma sequência positiva para chegar novamente nas primeira colocações - finalizou.
O Kashima Antlers volta a no próximo sábado contra o Urawa Reds. A partida é válida pela sétima rodada da J-League.

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