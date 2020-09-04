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futebol

Antonio Carlos Roy é o novo treinador do São Gonçalo

Aos 50 anos, o experiente comandante chega ao Mais Querido para primeira passagem no clube; último trabalho de Roy foi no Rio Branco Venda Nova, do Espírito Santo
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Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 18:36
Crédito: Divulgação/São Gonçalo
O São Gonçalo terá um nome conhecido no comando da equipe para a próxima temporada. Antônio Carlos Roy comandará o time que buscará o acesso para a primeira divisão do Rio de Janeiro. O treinador falou sobre o desafio.
- Espero chegar e marcar o nome na história do clube. São 10 anos do São Gonçalo. É importante nós termos os pés no chão, sabemos que a competição é muito difícil. Mas sempre o objetivo é de conquista - afirmou.
Conhecido como "Rei do Acesso", o treinador espera conseguir colocar mais um em seu currículo, dessa vez, com o Azul e Branco.
- Se tiver a possibilidade de acontecer esse acesso no São Gonçalo, no clube da minha cidade, vai ser um momento muito especial. Com certeza vamos brigar em cima. Brigar para chegar na Série A. É importante começar bem a competição, se organizar - completou.
O Mais Querido vai se apresentar na próxima terça para realizar a sua curta pré-temporada no Megaville Clube, em Itaboraí.

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