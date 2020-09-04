Antonio Carlos Roy é o novo treinador do São Gonçalo

Crédito: Divulgação/São Gonçalo

O São Gonçalo terá um nome conhecido no comando da equipe para a próxima temporada. Antônio Carlos Roy comandará o time que buscará o acesso para a primeira divisão do Rio de Janeiro. O treinador falou sobre o desafio.

- Espero chegar e marcar o nome na história do clube. São 10 anos do São Gonçalo. É importante nós termos os pés no chão, sabemos que a competição é muito difícil. Mas sempre o objetivo é de conquista - afirmou.

Conhecido como "Rei do Acesso", o treinador espera conseguir colocar mais um em seu currículo, dessa vez, com o Azul e Branco.

- Se tiver a possibilidade de acontecer esse acesso no São Gonçalo, no clube da minha cidade, vai ser um momento muito especial. Com certeza vamos brigar em cima. Brigar para chegar na Série A. É importante começar bem a competição, se organizar - completou.