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futebol

Antes em alta, Rodrigues fica cada vez mais longe de permanecer no Grêmio

Jogador que foi colocado e mantido entre os titulares nos tempos de Renato Portaluppi tem recebido poucas chances desde a chegada de Tiago Nunes...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 11:08

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 11:08

Crédito: Zagueiro foi trazido do ABC para o Time de Transição em 2018 (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Se até pouco tempo o zagueiro Rodrigues era visto no Grêmio como nome certo para atuar nas ausências de Geromel e Kannemann (ou mesmo em períodos onde ambos estivessem clinicamente aptos a atuar), agora a situação do defensor de 23 anos indica cada vez mais que seu futuro, em breve, será longe do clube.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Depois de chegar em 2018 do ABC para o Time de Transição, os problemas seguidos no setor defensivo forçaram o então técnico Renato Portaluppi a escalar o atleta que agradou de imediato na equipe principal. Ao ponto de, inclusive, chegar a atuar improvisado como lateral pensando em melhor composição de marcação no lado direito da zaga.
Os principais elementos que atrapalham a continuidade do atleta no Imortal são tanto a diferença de análise feita pela situação por parte da diretoria e por parte do staff que representa o jogador e, em consequência, o "enrosco" que isso tem causado em negociações pela renovação contratual de Rodrigues.
Do lado de quem defende os interesses do jogador, o cenário de ausência das partidas desde o último dia 20 de maio no 6 a 2 aplicado contra o Aragua pela Sul-Americana não agrada pensando na valorização do passe de Rodrigues onde 70% dos direitos estão ligados ao Grêmio.
Já na avaliação da diretoria gremista, negociar o atleta implicaria em uma busca no mercado por reposição, algo que não faz parte dos planos de quem gerencia o clube. Além disso, em conversa recente apontada pelo portal 'ge', houve uma tentativa da cúpula gerencial em tranquilizar o staff do atleta assegurando que ele receberá oportunidades em breve.

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