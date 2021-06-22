Antes em alta, Rodrigues fica cada vez mais longe de permanecer no Grêmio

Crédito: Zagueiro foi trazido do ABC para o Time de Transição em 2018 (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Se até pouco tempo o zagueiro Rodrigues era visto no Grêmio como nome certo para atuar nas ausências de Geromel e Kannemann (ou mesmo em períodos onde ambos estivessem clinicamente aptos a atuar), agora a situação do defensor de 23 anos indica cada vez mais que seu futuro, em breve, será longe do clube.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Depois de chegar em 2018 do ABC para o Time de Transição, os problemas seguidos no setor defensivo forçaram o então técnico Renato Portaluppi a escalar o atleta que agradou de imediato na equipe principal. Ao ponto de, inclusive, chegar a atuar improvisado como lateral pensando em melhor composição de marcação no lado direito da zaga.

Os principais elementos que atrapalham a continuidade do atleta no Imortal são tanto a diferença de análise feita pela situação por parte da diretoria e por parte do staff que representa o jogador e, em consequência, o "enrosco" que isso tem causado em negociações pela renovação contratual de Rodrigues.

Do lado de quem defende os interesses do jogador, o cenário de ausência das partidas desde o último dia 20 de maio no 6 a 2 aplicado contra o Aragua pela Sul-Americana não agrada pensando na valorização do passe de Rodrigues onde 70% dos direitos estão ligados ao Grêmio.