Antes de viagem ao Ceará, elenco do São Paulo treina em Salvador

O São Paulo voltou aos treinamentos depois de perder para o Bahia, por 1 a 0, no último domingo (07), por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. Para a atividade desta segunda-feira (08), o elenco foi dividido em dois grupos como início de preparação para enfrentar o Fortaleza, na quarta-feira, às 21h30, no Castelão. Quem jogou menos de 45 minutos contra o Bahia, fez atividade no CT do Vitória, enquanto quem atuou mais tempo treinou no hotel onde a delegação está hospedada.