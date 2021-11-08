Antes de viagem ao Ceará, elenco do São Paulo treina em Salvador

O São Paulo voltou aos treinamentos depois de perder para o Bahia, por 1 a 0, no último domingo (07), por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. Para a atividade desta segunda-feira (08), o elenco foi dividido em dois grupos como início de preparação para enfrentar o Fortaleza, na quarta-feira, às 21h30, no Castelão. Quem jogou menos de 45 minutos contra o Bahia, fez atividade no CT do Vitória, enquanto quem atuou mais tempo treinou no hotel onde a delegação está hospedada.
O treino realizado no complexo esportivo do Barradão contou com exercícios técnicos comandados pro Rogério Ceni e um complemento físico orientado pelos preparadores na academia.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui Após o treinamento, o elenco viaja nesta tarde para Fortaleza. O técnico Rogério Ceni já sabe que não poderá contar com o atacante Rigoni, suspenso e o zagueiro Arboleda, que foi convocado para a seleção do Equador.
O São Paulo está na 14º colocação no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos.