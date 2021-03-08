Antes de partida decisiva, Reus reitera motivação do Dortmund: 'Nos últimos anos não tivemos sucesso'

O capitão do Borussia Dortmund, Marco Reus, revelou que a possibilidade de ir às quartas de final da Liga dos Campeões é uma motivação a mais para a equipe alemã.

- Ir para a próxima fase significa muito para todos nós. Isso nos deixaria orgulhosos, porque nos últimos anos não tivemos sucesso. Isso é uma motivação suficiente para todos - disse em coletiva.Depois de uma vitória por 3 a 2 na ida, na Espanha, o Borussia Dortmund tem boas chances de chegar às quartas de final pela primeira vez desde 2017.