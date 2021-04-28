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Antes de partida decisiva contra a Roma, Solskjaer avisa: 'Queremos terminar a temporada com título'

Manchester United está nas semifinais da Liga Europa e duela contra o clube italiano, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília)...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 13:33

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 13:33
Crédito: AFP
Antes da partida de ida da semifinal da Liga Europa contra a Roma, Ole Gunnar Solskjaer falou à imprensa. O treinador do Manchester United revelou o desejo de conquistar um título na temporada.
- Queremos terminar a temporada com um título e festejá-lo. Sei que pode significar muito para os torcedores e para o nosso vestiário. A Roma é um clube fantástico. Eu tenho uma camisa do Totti e uma do De Rossi da minha época como jogador. Analisamos seu potencial e estamos preparados.Manchester United e Roma entram em campo nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília). O jogo é válido pela semifinal da Liga Europa.

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