Antes de partida decisiva contra a Roma, Solskjaer avisa: 'Queremos terminar a temporada com título'

Antes da partida de ida da semifinal da Liga Europa contra a Roma, Ole Gunnar Solskjaer falou à imprensa. O treinador do Manchester United revelou o desejo de conquistar um título na temporada.

- Queremos terminar a temporada com um título e festejá-lo. Sei que pode significar muito para os torcedores e para o nosso vestiário. A Roma é um clube fantástico. Eu tenho uma camisa do Totti e uma do De Rossi da minha época como jogador. Analisamos seu potencial e estamos preparados.Manchester United e Roma entram em campo nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília). O jogo é válido pela semifinal da Liga Europa.