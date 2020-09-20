Antes de marcar contra o Palmeiras, último gol de Ferreira foi há oito meses

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Tanto pelo advendo da pandemia e a pausa forçada das competições bem como o contexto complicado em que se deu a sua renovação contratual, o meia-atacante Ferreira, do Grêmio, ficou por oito meses sem sentir o gosto de marcar com a camisa do Imortal.

Antes do tento que deixou tudo igual o confronto frente ao Palmeiras nesse domingo (20) em 1 a 1, o camisa 47 havia feito o tento no tempo normal em 19 de janeiro contra o Pelotas pela Recopa Gaúcha. Na oportunidade, o Tricolor acabou derrotado nas penalidades.

Depois da partida em questão, um desentendimento entre as partes na hora de prolongar o acordo vigente até o fim desse ano na época deixou o jovem de 22 anos de idade sem clima para atuar na equipe de Renato Portaluppi. Não à toa, aliás, ele foi afastado e precisou treinar mais distante do elenco principal e teve o nome por muitas vezes ligado como de interesse do Athletico-PR.

Em novo momento no Grêmio, depois da partida o jogador exaltou as oportunidades graduais que vem recebendo e se vê ainda com pouco ritmo de jogo para mostrar todas as suas qualidades:

- Como tu disse, fiquei muito tempo sem jogar, antes da pandemia não vinha jogando. Contra o Fortaleza foram cinco minutos, na Libertadores foram uns 30 minutos. Agora entrar de novo. Estou sem ritmo de jogo, vinha treinando. Aos poucos vamos voltando a ter condicionamento. Para mim foi difícil. É um alívio. Agora é pensar no próximo jogo.