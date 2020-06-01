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futebol

Antes de Lautaro, Marcus Rashford já foi alvo de interesse do Barcelona

Clube catalão tinha interesse na contratação no atacante do Manchester United na última temporada. Jogador recusou saída e decidiu renovar vínculo com os Red Devils até 2023...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 11:34

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 11:34

Crédito: Rashford era visto como o possível substituto a Luis Suárez no Barcelona (Divulgação Twitter
Não é de hoje que o Barcelona procura um atacante para pensar em uma reposição para Luis Suárez. O alvo da vez é Lautaro Martínez, mas o “Mundo Deportivo” revelou que o clube catalão esteve próximo de um acerto com Marcus Rashford em 2019. No entanto, após quase tudo acertado com os responsáveis por gerir a carreira do inglês, o camisa 10 dos Red Devils se recusou a sair.
Os culés começaram a arquitetar uma aquisição ainda em 2018, mas só contratariam o jogador da seleção inglesa no ano seguinte, pois seu contrato com o time do Old Trafford iria até 2020. Dessa forma, o time do técnico Solskjaer se veria quase obrigado a vendê-lo para não perder o atleta sem custos na atual janela de transferências.
Com isso, os dirigentes blaugranas entraram em contato com os irmãos do atacante, encarregados por negociar seus contratos. Após a negociação tomar corpo e o entorno do atleta se comprometer com o Barça, Rashford deu para trás. O inglês pensou que ir para o Camp Nou aos 21 anos não seria a melhor opção e duvidou de uma adaptação em um futebol diferente e com um vestiário cheio de estrelas.
Dessa forma, o destaque do Manchester United decidiu permanecer no clube em que chegou aos sete anos. E após constatar que o perigo de perder a estrela do time era real, os Red Devils fizeram uma oferta tentadora para segurar o atacante. Dessa forma, o inglês passou a ter um contrato que recebe mais de 14 milhões de euros (R$ 84 milhões) por temporada e tem vínculo até 2023 com a opção de renovar por mais uma temporada.E MAIS:RB Leipzig visita o Colônia no encerramento da rodada na BundesligaShakhtar vence o Dínamo de Kiev com brilho de brasileirosRicharlison lembra declaração de Jesus sobre Flamengo na Premier League: 'Top 6 é meio pesado'Governo britânico anuncia retomada das competições esportivas E MAIS:

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