Antes de Lautaro, Marcus Rashford já foi alvo de interesse do Barcelona

Crédito: Rashford era visto como o possível substituto a Luis Suárez no Barcelona (Divulgação Twitter

Não é de hoje que o Barcelona procura um atacante para pensar em uma reposição para Luis Suárez. O alvo da vez é Lautaro Martínez, mas o “Mundo Deportivo” revelou que o clube catalão esteve próximo de um acerto com Marcus Rashford em 2019. No entanto, após quase tudo acertado com os responsáveis por gerir a carreira do inglês, o camisa 10 dos Red Devils se recusou a sair.

Os culés começaram a arquitetar uma aquisição ainda em 2018, mas só contratariam o jogador da seleção inglesa no ano seguinte, pois seu contrato com o time do Old Trafford iria até 2020. Dessa forma, o time do técnico Solskjaer se veria quase obrigado a vendê-lo para não perder o atleta sem custos na atual janela de transferências.

Com isso, os dirigentes blaugranas entraram em contato com os irmãos do atacante, encarregados por negociar seus contratos. Após a negociação tomar corpo e o entorno do atleta se comprometer com o Barça, Rashford deu para trás. O inglês pensou que ir para o Camp Nou aos 21 anos não seria a melhor opção e duvidou de uma adaptação em um futebol diferente e com um vestiário cheio de estrelas.