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Antes de jogo da Champions, Hansi Flick cita importância da Bundesliga: 'É o nosso pão com manteiga'

Treinador lembra que o campeonato nacional é tão importante quanto a Liga dos Campeões e diz que clube só joga o torneio continental por causa do Campeonato Alemão...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2020 às 16:29
Crédito: FRANCK FIFE / POOL / AFP
Na véspera do confronto com o Lokomotiv Moscou pela Liga dos Campeões, o técnico Hansi Flick, do Bayern de Munique, fez questão de enaltecer o Campeonato Alemão na habitual entrevista coletiva pré-jogo da competição continental. Para o comandante, o torneio local também é muito importante.- Para mim, a Bundesliga é a base, o dia a dia, é o pão com manteiga. É a razão de estarmos na Champions League. Estou muito feliz com os últimos três jogos. Claro, a Champions League é algo especial e queremos tentar ter o maior sucesso possível este ano - disse o treinador.
O comandante do Bayern de Munique também falou sobre o adversário desta terça-feira e elogiou a equipe do leste europeu. Segundo Flick, o Bayern terá que tomar cuidado com os russos.
- O Lokomotiv Moscou é uma das equipas em melhor forma do Campeonato Russo. Foi quem sofreu menos gols e tem alguns grandes jogadores de ataque, como Smolov e Eder. Temos que ter cuidado e agir de forma concentrada, pois certamente será uma tarefa difícil - afirmou.

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