Antes de jogo da Champions, Hansi Flick cita importância da Bundesliga: 'É o nosso pão com manteiga'

Na véspera do confronto com o Lokomotiv Moscou pela Liga dos Campeões, o técnico Hansi Flick, do Bayern de Munique, fez questão de enaltecer o Campeonato Alemão na habitual entrevista coletiva pré-jogo da competição continental. Para o comandante, o torneio local também é muito importante.- Para mim, a Bundesliga é a base, o dia a dia, é o pão com manteiga. É a razão de estarmos na Champions League. Estou muito feliz com os últimos três jogos. Claro, a Champions League é algo especial e queremos tentar ter o maior sucesso possível este ano - disse o treinador.