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Antes de ir para o Bayern de Munique, Lewandowski quase reforçou o Real Madrid

Jornal polonês revelou os bastidores da negociação entre o atacante e os merengues...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 18:59

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 18:59

Crédito: KAI PFAFFENBACH / AFP
Robert Lewandowski esteve muito perto de ser jogador do Real Madrid, em 2014, antes de reforçar o Bayern de Munique. De acordo com o jornal polonês "Onet Sport", o atacante chegou a negociar com os merengues. Com contrato acordado com o Bayern de Munique, Lewandowski viu o Real Madrid colocar um alto valor como prêmio de assinatura. Em final de contrato, o polonês também recebeu uma oferta de nove milhões de euros por temporada e contrato até 2020. Com a proposta, Lewandowski balançou e quase decidiu romper o contrato com os alemães. O Bayern, porém, percebeu o que estava acontecendo e entrou em contato com o empresário do jogador, exercendo pressão. - Desde sempre achei que o Bayern era a melhor opção, porque Lewandowski tinha de ser o número 1, não podia ser um simples apoio - conta o agente Cezary Kucharski.

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