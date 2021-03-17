Antes de enfrentar o Fortaleza, zagueiro lembra momento marcante na carreira

O Fortaleza, rival do Caxias na primeira fase da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (18) às 20h (de Brasília) faz o zagueiro Guilherme Mattis relembrar uma fase marcante da carreira.>Tabela de confrontos válidos pela Copa do BrasilIsso porque foi no futebol cearense, atuando pelo Ferroviário, que o experiente jogador, com passagens por Fluminense, Bragantino e Vitória, começou a se destacar e ganhar projeção nacional.
- Foi um período muito importante da minha carreira, foi a primeira vez que joguei fora de São Paulo e foi quando as coisas começaram a acontecer pra mim. Meu primeiro gol como profissional foi lá, em uma partida contra o Itapipoca. Tenho muito carinho pelo futebol cearense e enfrentar o Fortaleza numa competição eliminatória vai ter um sabor especial – ressalta Guilherme, indo para a quarta partida consecutiva como titular do Caxias.
O jogador esteve em campo em todos os minutos da temporada até aqui, invicta da equipe da Serra Gaúcha. Para seguir na Copa do Brasil, no entanto, não bastará manter a invencibilidade, já que só a vitória classifica o time da casa.
Além do aspecto de manter a boa fase, Guilherme não deixou de pontuar o aspecto da importância financeira que tem a classificação. Segundo prevê a CBF, o valor de avançar para a próxima etapa da competição no grupo de clubes onde o Caxias está incluso é de R$ 560 mil.
- Se torna um jogo muito especial por tudo que envolve. É uma competição nacional, com retorno financeiro muito grande para o clube e que se resolve em um jogo único, então é como se fosse uma final de campeonato. Respeitamos o Fortaleza, time de série A, mas nossa camisa também tem tradição, temos que pensar em vitória por respeito à história do Caxias – destacou.