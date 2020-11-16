Antes de 'decisão' contra Espanha, Neuer diz: 'É uma final para os dois'

Crédito: RONNY HARTMANN / AFP

Antes do duelo decisivo entre Alemanha e Espanha, que acontecerá nesta terça-feira na cidade de Sevilha, o goleiro Manuel Neuer classificou o jogo como uma "final". A partida, válida pela Liga das Nações, define quem avança no Grupo D para as semifinais da competição.

+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES- Vamos enfrentar uma das melhores equipes do mundo. É uma final para ambos. Temos muita vontade de jogar este jogo. É um jogo muito importante para nós. E o objetivo é vencer. Estamos felizes com o que temos feito, mas ainda há muito a trabalhar - disse o goleiro alemão.