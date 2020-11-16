Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Antes de 'decisão' contra Espanha, Neuer diz: 'É uma final para os dois'

Goleiro alemão classifica jogo como final para as duas seleções e diz que sua equipe só pensa na vitória. Empate é o suficiente para a Die Mannschaft avançar na Liga das Nações...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 nov 2020 às 15:37

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 15:37

Crédito: RONNY HARTMANN / AFP
Antes do duelo decisivo entre Alemanha e Espanha, que acontecerá nesta terça-feira na cidade de Sevilha, o goleiro Manuel Neuer classificou o jogo como uma "final". A partida, válida pela Liga das Nações, define quem avança no Grupo D para as semifinais da competição.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES- Vamos enfrentar uma das melhores equipes do mundo. É uma final para ambos. Temos muita vontade de jogar este jogo. É um jogo muito importante para nós. E o objetivo é vencer. Estamos felizes com o que temos feito, mas ainda há muito a trabalhar - disse o goleiro alemão.
A Alemanha lidera o Grupo D da Liga A do torneio europeu com nove pontos e um empate garante a equipe de Joachim Löw nas semifinais. Para os espanhóis, só a vitória interessa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados