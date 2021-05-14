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Antes de decisão com o Manaus FC, Luizinho Lopes valoriza vaga em competições nacionais

A equipe amazonense, comandada pelo treinador, disputa a final do estadual contra o São Raimundo. Luizinho pregou respeito ao adversário da final deste final de semana...
LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 20:32

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 20:32

Crédito: Ismael/Manaus FC
O Gavião do Norte, que disputa a Série C do Brasileirão, lutará nos próximos finais de semana pelo título do Campeonato Amazonense. A equipe é comandada por Luizinho Lopes e fez grande campanha no torneio até aqui.TABELA> Veja classificação e simulador do Amanzonense-2021 clicando aqui
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Na edição atual do estadual, o Manaus FC encerrou a primeira fase com seis vitórias, um empate e apenas uma derrota, ficando na primeira colocação do grupo. Nas fases seguintes, venceu os quatro jogos disputados até chegar a final. Entretanto, apesar da grande campanha, Luizinho pregou a importância do foco na decisão e o respeito ao adversário.
- A mentalidade, ela é de fundamental importância, pra que a gente esteja num nível de concentração alto, pra que a gente possa colocar em prática o nosso ritmo. Vamos jogar contra um adversário muito tradicional, o São Raimundo, então há de ser respeitado. E a gente tem que ter humildade e entender que o que passou passou. Agora é um momento decisivo. Então, a questão mental é o que a gente tem muito trabalhado também, pra que a gente chegue superpreparado e concentrado pra pra essa tão importante nas nossas vidas e na história do clube - disse
A grande campanha da equipe garantiu vagas na Copa do Brasil e Copa Verde de 2022, fator muito ressaltado positivamente por Luizinho. O técnico falou sobre a relevância dessas conquistas.
- É de fundamental importância, também para que o clube possa se programar, se planejar pra próxima temporada. Então essa é uma das grandes importâncias do campeonato estadual, justamente a garantia do calendário, e a partir disso os clubes já conseguem se programar. Então por tudo isso, é de fundamental importância essas vagas conquistadas - finalizou.

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