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Antes das quartas de final da Champions, Guardiola lembra de eliminação para o Lyon: 'Foi doloroso'

Treinador do Manchester City foi duramente criticado após queda para os franceses na temporada quando tentou espelhar esquema tático da equipe adversária...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 14:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 14:15
Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
O Manchester City está pronto para as quartas de final da Champions League. Nesta segunda-feira, o clube inglês encerrou a preparação para o confronto desta terça, no Etihad Stadium. Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola recordou a eliminação para o Lyon na mesma fase na temporada passada.
+ Veja a tabela da Champions LeagueNa ocasião, o catalão tentou espelhar o esquema tático da equipe francesa e seu time acabou jogando muito mal, perdendo por 3 a 1. Após a partida, Guardiola foi duramente criticado pela escolha.
- Permaneceu na minha cabeça durante semanas (a eliminação). Foi doloroso. Era o último jogo da temporada e queríamos seguir em frente. Parabenizamos o Lyon, reconhecemos que não fizemos muito bem ou não merecíamos passar. Foi doloroso, mas no final o que poderíamos fazer? Após alguns dias, acordei novamente e nos preparamos para a temporada seguinte. Estamos aqui novamente para tentar mais uma vez - disse Guardiola.
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O Manchester City vive temporada fantástica e lidera a Premier League com 14 pontos de vantagem para o rival Manchester United, que é o segundo colocado. Nas competições eliminatórias domésticas, o time azul está na final da Copa da Liga Inglesa e na semifinal da Copa da Inglaterra. Perguntado sobre a possibilidade de conquistar todos os títulos, Guardiola disse que sua preocupação é apenas o jogo desta terça.
- A única preocupação que tenho é o jogo de amanhã. Eu não posso falar sobre um quádruplo, duplo, triplo, ou um título. Tudo o que podemos fazer é jogar um bom jogo amanhã. E então ver o que acontece no jogo de volta.

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