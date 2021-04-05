Antes das quartas de final da Champions, Guardiola lembra de eliminação para o Lyon: 'Foi doloroso'

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O Manchester City está pronto para as quartas de final da Champions League. Nesta segunda-feira, o clube inglês encerrou a preparação para o confronto desta terça, no Etihad Stadium. Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola recordou a eliminação para o Lyon na mesma fase na temporada passada.

+ Veja a tabela da Champions LeagueNa ocasião, o catalão tentou espelhar o esquema tático da equipe francesa e seu time acabou jogando muito mal, perdendo por 3 a 1. Após a partida, Guardiola foi duramente criticado pela escolha.

- Permaneceu na minha cabeça durante semanas (a eliminação). Foi doloroso. Era o último jogo da temporada e queríamos seguir em frente. Parabenizamos o Lyon, reconhecemos que não fizemos muito bem ou não merecíamos passar. Foi doloroso, mas no final o que poderíamos fazer? Após alguns dias, acordei novamente e nos preparamos para a temporada seguinte. Estamos aqui novamente para tentar mais uma vez - disse Guardiola.

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O Manchester City vive temporada fantástica e lidera a Premier League com 14 pontos de vantagem para o rival Manchester United, que é o segundo colocado. Nas competições eliminatórias domésticas, o time azul está na final da Copa da Liga Inglesa e na semifinal da Copa da Inglaterra. Perguntado sobre a possibilidade de conquistar todos os títulos, Guardiola disse que sua preocupação é apenas o jogo desta terça.