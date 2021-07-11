Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Antes da final da Eurocopa, confusões tomam conta do entorno do Wembley

Torcedores desrespeitam recomendações de distanciamento, se aglomeram sem máscaras e tentar invadir o estádio na capital inglesa. Cerca de 60 mil pessoas estará presente...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 15:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 15:58
Crédito: NIKLAS HALLE'N / AFP
Momentos antes da bola rolar pela final da Eurocopa, entre Itália e Inglaterra, aglomerações e confusões tomaram conta do entorno do Estádio de Wembley, na capital inglesa. Em alguns momentos, torcedores entraram em conflito com os seguranças na intenção de invadirem o palco da decisão.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaEm tempos de pandemia de coronavírus, torcedores ingleses desrespeitaram as recomendações de distanciamento social e se aglomeraram. Muitos deles não usavam máscara, que ainda é obrigatória tanto dentro como fora do estádio.
Com capacidade liberada pelo governo britânico para quase 70% do público, o Estádio de Wembley, que tem capacidade para 90 mil espectadores, receberá cerca de 60 mil pessoas. Italianos também foram liberados para viajarem a Londres sem a obrigatoriedade de quarentena para verem a decisão. + Nasser Al-Khelaïfi completa 10 anos no comando do PSG! Veja sua fortuna, os maiores investimentos e possíveis chegadas
Jornalistas presentes no local relataram confusões, tentativas de invasões e brigas entre torcedores. Repórter do jornal "Telegraph", Sam Wallace registrou uma das tentativas de invasões e disse que os seguranças estavam correndo atrás dos infratores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas
Neymar
Árbitro erra ao não marcar falta de Neymar em gol sobre o Fluminense
Imagem de destaque
Não é normal: 6 sinais de endometriose que costumam ser ignorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados