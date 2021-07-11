Antes da final da Eurocopa, confusões tomam conta do entorno do Wembley

Crédito: NIKLAS HALLE'N / AFP

Momentos antes da bola rolar pela final da Eurocopa, entre Itália e Inglaterra, aglomerações e confusões tomaram conta do entorno do Estádio de Wembley, na capital inglesa. Em alguns momentos, torcedores entraram em conflito com os seguranças na intenção de invadirem o palco da decisão.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaEm tempos de pandemia de coronavírus, torcedores ingleses desrespeitaram as recomendações de distanciamento social e se aglomeraram. Muitos deles não usavam máscara, que ainda é obrigatória tanto dentro como fora do estádio.

Com capacidade liberada pelo governo britânico para quase 70% do público, o Estádio de Wembley, que tem capacidade para 90 mil espectadores, receberá cerca de 60 mil pessoas. Italianos também foram liberados para viajarem a Londres sem a obrigatoriedade de quarentena para verem a decisão. + Nasser Al-Khelaïfi completa 10 anos no comando do PSG! Veja sua fortuna, os maiores investimentos e possíveis chegadas