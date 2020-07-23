Antes da final da Copa da França, técnico do PSG elogia Neymar

Com grandes atuações nos amistosos de preparação do Paris Saint-Germain antes da volta oficial às competições, o brasileiro Neymar foi elogiado pelo técnico do clube parisiense, Thomas Tuchel, nesta sexta-feira, véspera da final da Copa da França.- Ele voltou em um bom estado de espírito, em boa forma. Não é uma surpresa. Ele se adapta muito rapidamente a todas as sessões de treinamento e recupera rapidamente suas habilidades. Jogar é importante para ele, então ele recebeu um máximo de minutos durante as partidas de preparação. Espero que ele esteja em campo porque é eficaz no momento - disse Thucel.