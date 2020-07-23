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Antes da final da Copa da França, técnico do PSG elogia Neymar

Brasileiro foi o destaque nos três amistosos que o PSG fez em preparação para reta final da temporada. Clube encara o Saint-Étienne, na final da competição eliminatória...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 18:16

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 18:16

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Com grandes atuações nos amistosos de preparação do Paris Saint-Germain antes da volta oficial às competições, o brasileiro Neymar foi elogiado pelo técnico do clube parisiense, Thomas Tuchel, nesta sexta-feira, véspera da final da Copa da França.- Ele voltou em um bom estado de espírito, em boa forma. Não é uma surpresa. Ele se adapta muito rapidamente a todas as sessões de treinamento e recupera rapidamente suas habilidades. Jogar é importante para ele, então ele recebeu um máximo de minutos durante as partidas de preparação. Espero que ele esteja em campo porque é eficaz no momento - disse Thucel.
Em três jogos, Neymar marcou quatro gols nas goleadas sobre o Le Havre (9 x 0), Waasland-Beveren (7 x 0) e Celtic (4 x 0), mesmo atuando somente o primeiro tempo em todas elas.
O Paris Saint-Germain entra em campo nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Saint-Étienne, pela final da Copa da França. O jogo acontece no Stade de France.

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