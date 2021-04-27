Antes da decisão na Champions, Pochettino elogia Guardiola: 'Um dos melhores do mundo'

Em coletiva de imprensa antes da partida decisiva contra o Manchester City pela Liga dos Campeões, Mauricio Pochettino admitiu ser fã de Pep Guardiola. Para o treinador do Paris Saint-Germain, o espanhol é um dos melhores do mundo.

- Não tenho nenhuma batalha pessoal com Pep Guardiola. Teremos uma partida entre duas equipes. Ele é um dos melhores treinadores do mundo, senão o melhor. Respeito tudo o que fez ao longo de sua carreira. Vai ser um jogo muito difícil porque o Manchester City está fazendo uma grande temporada.Paris Saint-Germain e Manchester City se enfrentam pela Liga dos Campeões, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília). Será o primeiro jogo da semifinal da competição.